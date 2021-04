Nieuw op Disney+ in mei: Solar Opposites, Rio en Cruella

Series



Solar Opposites - 1 mei

Seizoen 2



In deze animatieserie, van Rick and Morty-maker Justin Roiland, storten Korvo, Terry, Yumyulack en Jesse neer op aarde. Ze zijn afkomstig van planeet Shlorp en moeten zich nu aanpassen aan de omgeving van Midden-Amerika. Dat zorgt uiteraard voor hilarische situaties.

Star Wars: The Bad Batch - 5 mei



De soldaten uit The Bad Batch ken je misschien nog uit The Clone Wars. Het team bestaat uit verschillende klonen die allemaal iets mankeren. Hun fouten zorgen er echter voor dat ze veel onafhankelijker denken dan normale kloonsoldaten en deze groep wordt daarom ingezet als commando’s.



In deze animatieserie zie je waarschijnlijk hoe de Republiek na de machtsgreep van Palpatine verandert in het kwaadaardige Empire. The Bad Batch heeft geen zin om voor een kwade zaak te vechten, breekt los en probeert als een soort intergalactisch A-Team te overleven.

High School Musical: The Series - 14 mei

Seizoen 2



In het tweede seizoen van High School Musical: The Series bereiden de East High Wildcats zich voor om de strijd aan te gaan met de rivaliserende school North High. Koste wat het kost willen ze de theatercompetitie winnen met hun musical Beauty and the Beast. In dit nieuwe seizoen zijn er verschillende gaststerren te zien, zoals Derek Bough en Roman Banks.

Rebel - 28 mei



De nieuwe serie Rebel is geïnspireerd op het echte leven van Erin Brockovich: de vrouw die met succes een rechtszaak in gang zette tegen een groot bedrijf dat drinkwater besmette met chemische stoffen. We volgen Annie ‘Rebel’ Bello (Katey Sagal), een advocate zonder diploma. Ze is grappig en rommelig, maar ook onverschrokken en briljant. Als Rebel ergens voor gaat, zal ze winnen ook.

Films

The New Mutants (2020) - 7 mei



Deze spannende Marvel-superheldenhorrorthriller speelt zich af in een geïsoleerd ziekenhuis. Een groep jonge mutanten, met onder anderen Anya Taylor-Joy uit The Queen’s Gambit, wordt vastgehouden voor psychiatrisch onderzoek en zal moeten vechten om te overleven.

Rio (2011) - 7 mei



Rio is een gezellige, swingende animatiefilm van de makers van Ice Age. Het verhaal gaat over Blu, een zeldzame papegaai die nooit geleerd heeft om te vliegen. Wanneer zijn baasje Linda erachter komt dat er ook een vrouwelijke versie van Blu bestaat, begint er een onvergetelijk avontuur in het zonnige Rio de Janeiro.

Cruella (2021) - 28 mei



In deze nieuwe live-action-Disneyfilm kruipt Emma Stone in de huid van Cruella de Vil. Het verhaal speelt zich af in de tijd voor 101 Dalmatiërs en laat een jongere versie van de modieuze schurk zien. In Cruella kom je erachter hoe de voorheen onschuldige Estella verandert in de wraakzuchtige Cruella.

