Nieuw op Videoland in juli: Like Me, I'm Famous, Onze Jongens in Miami en Vals

KijktipsVideoland voegt in juli weer een aantal nieuwe films en series toe. Zo zijn Like Me, I'm Famous en Onze Jongens in Miami vanaf deze maand te zien. Hieronder een overzicht van de nieuwe films en series van juli 2021.

Series

Nurses - 3 juli

Seizoen 1



Nurses draait om de vijf jonge verpleegkundigen Ashley, Grace, Keon, Nazneen en Wolf, die aan het begin van hun carrière staan. Ze beginnen aan hun baan op de Eerste Hulp van het St. Mary’s-ziekenhuis in Toronto, Canada. Ze wijden hun leven aan het helpen van anderen, maar zijn ondertussen ook druk bezig met hun persoonlijke ontwikkeling.

S.W.A.T. - 3 juli

Seizoen 3



Het S.W.A.T.-team van Daniel ‘Hondo’ Harrelson komt in actie als de politie van LA om hulp schreeuwt. De voormalig marinier is loyaal aan zijn collega’s in het blauw, maar ook aan ‘de straat’ en pleit voor wederzijds respect. De goedgetrainde leden uit Hondo’s team nemen dagelijks risico’s om levens te redden en misdaden op te lossen. In seizoen 3 voegt luitenant Piper Lynch zich toe aan het team en is er een terrorist die toeslaat met meerdere bomaanslagen.

Like Me, I’m Famous - 14 juli

Seizoen 1



In de nieuwe realityserie Like Me, I’m Famous strijden 10 bekende influencers, samen goed voor meer dan twee miljoen volgers, tegen elkaar in een vervallen Frans kasteel. Wie tijdens de ‘Like Me’-ceremonie bij dit eliminatiespel de minste likes en de meeste dislikes ontvangt, moet het kasteel verlaten en maakt geen kans meer op de hoofdprijs: een eigen Videoland pilot.

The Hills: New Beginnings - 19 juli

Seizoen 2



Romantische plottwists, zwangerschappen, echtscheidingen: alles komt aan bod in het tweede seizoen van The Hills: New Beginnings. De vriendengroep komt na een jaar in lockdown weer samen om verloren tijd in te halen. Kunnen ze omgaan met de schade die de coronapandemie heeft aangericht?

Love Island UK - 21 juli

Seizoen 7



Sexy, jonge vrijgezellen worden in een chique Spaanse villa gedropt. Om in de villa te mogen blijven, moeten ze koppels vormen. Wie vindt uiteindelijk de ware liefde?

FC Utrecht - 20 juli



Videoland speelt ook in op onze massale voetbalhysterie. In de zesdelige documentaire FC Utrecht geven spelers, staf, de directie en de markante eigenaar van de club, Frans van Seumeren, ter ere van het 50-jarige bestaan een bijzondere inkijk in de club en haar ambities.

Films

Onze Jongens in Miami (2020) - 10 juli



Jorrit (Jim Bakkum) is weer single en daarom besluit hij samen met zijn beste vriend Bas (Martijn Fischer) een stripclub te openen in Miami. Uiteraard kan Thijs (Juvat Westendorp) daar ook niet bij ontbreken. Ze moeten alleen flink aan de bak, want de wasbordjesconcurrentie in de Verenigde Staten blijkt moordend.

Churandy Martina (2021) - 23 juli



Deze documentaire volgt Churandy Martina in aanloop naar zijn vijfde en laatste Olympische Spelen, waarbij ook de andere kant van het leven van een topsporter aan bod komt. Hoe vergaat het de 36-jarige Churandy in Nederland, ver weg van zijn gezin en familie die op Curaçao wonen en die hij al jaren moet missen?

Vals (2019) - 25 juli



In de boekverfilming Vals gaan vriendinnen Kim (Romy Gevers), Abby (Abbey Hoes), Feline (Holly Mae Brood) en Pippa (Olivia Lonsdale) naar een afgelegen vakantiehuisje in de Ardennen. Dit meidenweekend verandert al snel in een horrorweekend, wanneer Feline opeens verdwijnt en het erop lijkt dat iemand op hen jaagt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: