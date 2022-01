Nieuw seizoen 2 voor 12 goed voor bijna 1,3 miljoen kijkers

Het programma, dat te zien is op NPO 2, wordt al vanaf 1971 uitgezonden. In de kennisquiz nemen twee deelnemers het tegen elkaar op in twaalf vragen, die over allerlei onderwerpen kunnen gaan. Ook dit seizoen neemt Astrid Joosten de presentatie weer op zich.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 werd het best bekeken met 2,1 miljoen kijkers, gevolgd door de misdaadserie Flikken Maastricht. Daar keken bijna 1,6 miljoen mensen naar, ook te zien op NPO 1. Het Half Acht Nieuws van RTL 4 werd door 1,3 miljoen mensen bekeken en neemt hiermee plek 3 in de top-25 in. Het best bekeken SBS6-programma was VI Vandaag. De talkshow kon op zo’n 785.000 kijkers rekenen en is hiermee op plek 14 beland.