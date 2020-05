Nieuw seizoen Een huis vol volgt gezinnen in quarantaine

Een huis vol gaat over het dagelijks leven in een groot gezin. In de nieuwe reeks, te zien vanaf 6 juli op NPO 1 op de plek van M, is te zien hoe de gezinnen omgaan met de coronacrisis. Hoe werkt thuisonderwijs bijvoorbeeld in zo’n druk huishouden? De volgende families worden gevolgd:

Familie Buddenbruck

De familie Buddenbruck woont sinds een jaar in Duitsland en krijgt hierdoor naast de Nederlandse maatregelen ook te maken met de nog strengere Duitse maatregelen. Geen speeltuintjes en wandelingetjes in de straat voor de tien stuiterende Buddenbrucks, maar stapels geprint huiswerk en je samen zien te vermaken in huis. Naast alle zorgen is er ook mooi nieuws als blijkt dat er misschien nog wel een Buddenbruckje op komst is.

Familie Buddenbruck. © Stijn Ghijsen/KRO-NCRV

Familie Jelies

De familie Jelies uit Tollebeek ziet de quarantaine na de eerste persconferentie somber in. Vooral moeder Janneke maakt zich zorgen over het thuisonderwijs en als rasechte Urker is het gebrek aan tijd voor huishouden een waar schrikbeeld. Het gezin haalt in het dagelijks leven veel steun uit hun geloof en het is dan ook even schrikken als de kerken óók blijken te sluiten. Na verloopt van tijd vinden Johan en Janneke een nieuwe structuur en moeten ze constateren: “Als je een mooie tijd hebt met het gezin vergeet je soms gewoon even dat corona er überhaupt is.”

Familie Kraan

De familie Kraan uit Boskoop beleeft de quarantainetijd in hun eigen roze bubbel. Baby Sara wordt geboren in het begin van de coronapiek en dat betekent vooral voor moeder Linda dat onbezorgd genieten van haar kraamtijd geen optie is. Kraambezoek van familie is niet toegestaan. Vader Ivan is druk met zijn werk waardoor Linda met de pasgeboren baby in haar armen de andere zeven kinderen voorziet van huiswerk, aandacht en liefde. Twee kinderen moeten dit jaar ook eindexamen doen. En dan kan Linda maar tot één conclusie komen.. Dit is pittig, heel pittig.

Familie Kraan. © Stijn Ghijsen/KRO-NCRV

Familie Baumgard

Bij de familie Baumgard is vier jaar verstreken sinds we ze voor het laatst zagen in Een huis vol. Inmiddels woont het gezin met zestien personen in hun woning in Den Haag en dat betekent dat er dus een kleine Baumgard bij is gekomen. De familie staat bol van creativiteit, talent en energie, maar met zoveel mensen in een huis blijkt het dan soms knap lastig om je eigen plekje te vinden om dit tot uiting te laten komen. Is de tijd dan nu eindelijk aangebroken dat oermoeder Samantha een van haar kinderen ziet uitvliegen?

Familie Quaedackers

Bij de familie Quaedackers zien we hoe moeder Nadine er sinds het plotselinge overlijden van haar man Michel opeens alleen voorstaat met haar twaalf kinderen. Juist in deze tijd komen de muren op Nadine af en wordt het gemis van de vader van het gezin pijnlijk voelbaar. Nu het gezin dag en nacht op elkaars lip zit, komt Nadine tot het besef dat het onderhoud aan het huis sinds het overlijden van Michel stil heeft gestaan en wordt het tijd om de handen uit de mouwen te steken.