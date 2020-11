Nieuw seizoen Flikken Maastricht vanaf januari te zien

Chantal Janzen grote winnaar zaterdag­avond: miljoen kijkers meer dan Wendy van Dijk

8 november Oh wat een jaar! met Chantal Janzen als nieuwe presentatrice kan nu al een groot succes genoemd worden. Met bijna 1,8 miljoen kijkers was de eerste aflevering onder haar leiding een schot in de roos. Van de concurrentie had ze weinig te duchten. Zo noteerde Wendy van Dijk op SBS 6 met Wie het laatst lacht 690.000 kijkers.