Nieuw seizoen Flikken Rotterdam vanaf eind augustus op de buis

Filmrecensie Vlammende Daniel Kaluuya dé troef van Judas and the Black Messiah

16 juni Nu de bioscopen weer open zijn, maakt onze filmredactie je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vandaag het waargebeurde en Oscarwinnende drama Judas and the Black Messiah.