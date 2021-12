Nieuw seizoen Married at First Sight begin januari te zien

Welke vreemden elkaar dit seizoen het jawoord gaan geven, is nog niet bekend. Wel liet RTL onlangs weten dat de invulling van het programma is aangepast, zo zijn bijvoorbeeld de testmethodes veranderd. Die keuze is gemaakt omdat de matches in het programma vaak géén match blijken te zijn.



Vorig seizoen waren onder meer Mick en Daisy te zien. Het veelbesproken koppel gooide, na een stormachtige huwelijksreis in Portugal, de handdoek in de ring. Na een heftig koppelsweekend vielen er bovendien ook nog harde woorden. In de laatste aflevering schreef Mick een brief aan Daisy, waarin hij stelde dat ze een ‘hartje van goud’ had. ,,Wat moet ik zeggen? We kunnen lastminute prachtige woorden gaan opschrijven, maar dat had hij eerder moeten laten zien”, reageerde Daisy op zijn brief.