De 40-jarige rapper deelt in zijn Instagram Stories een mailtje van YouTube, waarin wordt uitgelegd waarom zijn kanaal is verwijderd. ‘Ons team heeft je content beoordeeld en is van mening dat deze YouTube’s beleid inzake intimidatie, bedreigingen en cyberpesten schendt.’ Het gaat om een video waarin Lange Frans onder meer over kinderhandel praat. Lange Frans, die eerder door Arjen Lubach als complotdenker werd bestempeld, denkt er het zijne van. ‘Tja, kinderhandel en pedojacht liggen gevoelig hè, voor de smeerlappen in Nederland.’

Kritisch

Het vorige YouTube-account van Lange Frans werd in oktober verwijderd. Volgens het platform had dat te maken met ‘herhaalde of ernstige schendingen van de communityrichtlijnen’. De Amsterdammer linkte het verwijderen van zijn kanaal echter aan een uitzending van Arjen Lubach, waarin de presentator de rapper in zijn show een ‘complotdenker’ noemde, omdat hij gelooft dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden.



YouTube stelde dat het verwijderen van zijn account niets te maken had met de uitzending van Lubach. ‘We nemen beslissingen op basis van onze communityrichtlijnen, niet omdat YouTube het onderwerp is van een kritisch tv-programma’, lichtte het bedrijf toe in een reeks tweets.