Nieuwe afleveringen Dynasty pas in 2020 op Netflix

‘We moeten jullie geduld testen (met pijn in ons hart): de afleveringen van het laatste seizoen zijn in 2020 beschikbaar. We know’, luidt de mededeling, gevolgd door een huilende emoticon. Netflix stelt daarom wat andere alternatieven te hebben, maar daar hebben de lezers van het bericht geen oren naar.



Fans van de serie vragen zich maar een ding af: ‘Wanneer in 2020 dan? Are we talking januari or december?', luidt de vraag van een trouwe kijker. Anderen zijn van mening dat het aanbod van Netflix steeds slechter wordt. Zo schrijft iemand: ‘Wat belachelijk. Dit zet aan tot illegaal streamen.’



Netflix houdt in het midden vanaf wanneer de serie in 2020 precies te zien is. De Amerikaanse producenten lassen namelijk een winterstop in, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de serie begin 2020 al te zien is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het aannemelijk dat Netflix alle afleveringen voorlopig inhoudt en het volledige seizoen in een keer zal publiceren.