Nieuwe Bon Bini Holland-film van Jandino met kerst in de bioscoop

Bon Bini Holland 3 , de nieuwe film van en met komiek Jandino Asporaat, is vanaf 9 december in de Nederlandse bioscopen te zien. Dat heeft directeur Wilco Wolfers van distributeur WW Entertainment vandaag laten weten. Het nieuwe deel in de succesvolle reeks over zwendelaar Robertico (Asporaat) wordt als het aan Wolfers ligt de grote kersthit van dit jaar.

,,De productie van de film heeft om diverse redenen langer geduurd dan we hadden gehoopt”, legt hij uit. ,,Zowel de opnames als de postproductie namen uiteindelijk meer tijd in beslag.” Maar het is nu zeker dat de komedie op tijd klaar is voor de release begin december, beklemtoont Wolfers.

De makers hebben onderzocht of de film behalve een release in normale bioscopen ook in drive-in bioscopen vertoond zou kunnen worden. Asporaat cancelde eerder zijn theatertournee uit protest tegen de coronapas die bezoekers van theaters en bioscopen moeten tonen. ,,Maar ook voor de drive-intheaters gelden de huidige regels voor coronapassen, dus dat plan hebben we laten schieten”, aldus Wolfers.

Digitale platforms

Om de fans die niet naar de bioscoop willen of kunnen vanwege de coronapas tegemoet te komen, wordt de film snel na de bioscooprelease via de bekende digitale platforms beschikbaar gesteld.

De drie vorige delen in de Bon Bini-reeks behoorden tot de best bezochte bioscooptitels van de afgelopen jaren. Asporaat won voor alle drie de films ook een Gouden Kalf van het Publiek, een prijs waarvoor het publiek kan stemmen. Er zijn tot nu toe twee ‘officiële’ Bon Bini-films over Robertico verschenen en een spin-off, Judeska in da House, over het luidruchtige personage tante Judeska (ook gespeeld door Asporaat).

