Nieuwe horrorfilm Terrifier 2 zo schokkend dat kijkers braken en flauwvallen in bioscoop

Met videoEen nieuwe horrorfilm zou zo schokkend en gewelddadig zijn dat mensen in de bioscoop ‘braken en flauwvallen’. Terrifier 2 ging onlangs in premiére in Amerika en werd meteen een hit. Via de sociale media waarschuwen ook de makers van de film: ,,Kijkers die zwak van hart zijn, vatbaar zijn voor duizeligheid of een gevoelige maag hebben, wordt aangeraden om uiterst voorzichtig te zijn.”

Volgens recensenten is Terrifier 2 ‘het soort horrorfilm dat gewoon niet meer bestaat’. De film is een vervolg op Terrifier uit 2016 en gaat over een sadistische moordenaar die bekend staat als ‘Art the Clown’. Maar wie de reacties op sociale media bekijkt, zou weleens kunnen terugdeinzen om de film te bekijken: ,,Terwijl we keken moest mijn vriend braken en viel hij flauw”, twitterde iemand. De kijker voegde er nog aan toe dat vijf mensen de zaal uitliepen en dat er een ambulance werd geroepen om zijn vriend te verzorgen.

,,Verdomme, Terrifier 2 was geweldig! Zeker niet voor de zwakke magen! Er is zelfs iemand flauwgevallen tijdens de vertoning van deze film”, schreef iemand anders. Of ook: ,,Serieus, deze film is gewelddadiger en perverser dan wat dan ook” en ,,De man achter mij viel flauw en viel op mijn stoel. Een andere man ging weg omdat hij zich misselijk voelde. En toen ik de bioscoop verliet hoorde ik iemand braken in het toilet.”

Steve Barton, één van de producenten van ‘Terrifier2', heeft via Twitter inmiddels zelfs een waarschuwing verspreid: ,,Deze film bevat scènes met grafisch geweld en brute weergaven van horror. Kijkers die zwak van hart zijn, vatbaar zijn voor duizeligheid of een gevoelige maag hebben, wordt aangeraden om uiterst voorzichtig te zijn. Er zijn al talloze gevallen geweest van flauwvallen en braken in de bioscoop. Voor degenen die ervoor kiezen om te kijken, u bent gewaarschuwd.”

Of en wanneer Terrifier 2 in de Nederlandse bioscopen verschijnt, is voorlopig niet bekend.

