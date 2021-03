Nieuwe Justin Bieber: Onbegrijpelijke mix van pop met Martin Luther King

We Want Mo­re-kandidaat maakt indruk met verhaal: ‘Mijn broer zat 27 jaar onterecht vast in VS’

14:13 Mieke de Jongh maakte gisteravond indruk op de juryleden van het programma We Want More. Niet alleen met een goede auditie, maar ook met het verhaal dat ze vertelde over haar broer. Hij zat jarenlang vast in de Attica State Prison in de VS. ,,Ze wisten dat hij het niet had gedaan, maar ze hebben hem toch 39 jaar gegeven.”