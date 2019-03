Nieuwe Net5 show Gordon valt buiten kijkcijfer top 25

Thriller Prooi van Dick Maas gaat naar China

12:40 De Nederlandse thriller Prooi van regisseur Dick Maas wordt vanaf 22 maart 2019 in meer dan 4000 bioscopen in China vertoond. Het is volgens Maas voor het eerst dat een Nederlandse speelfilm een bioscooprelease in China krijgt. Ook het aantal kopieën, meer dan 4000, is uitzonderlijk en doorgaans alleen weggelegd voor grote Amerikaanse blockbusters, maakte de regisseur vandaag bekend.