Nieuwe samenwerking Scorsese en DiCaprio op komst

Leonardo DiCaprio en Martin Scorsese gaan weer samenwerken. Dat gebeurt in de film Killers Of The Flower Moon, naar een roman van David Grann. De opnames voor de film zullen in de zomer van 2019 starten.

Killers Of The Flower Moon gaat over de moord op leden van de indianenstam Osage. De moordpartij vond in de jaren twintig van de vorige eeuw plaats in Oklahoma. De vondst van olie op het grondgebied van de Osage-indianen zorgde ervoor dat de stamleden erg rijk werden. Via wetgeving probeerden de blanke Amerikanen daarvan een graantje mee te pikken en dat zorgde ervoor dat veel Osage-indianen werden vermoord.

Na het lezen van de roman van Grann werd Scorsese enthousiast om er een film van te maken. ,,Ik kon mij onmiddellijk de mensen, de locaties en de actie inbeelden en wist dat ik het boek moest verfilmen", zegt de regisseur. Eric Roth zal het script voor de film schrijven. Hij had eerder succes met Forrest Gump.

Scorsese is momenteel nog bezig aan The Irishman. In de gangsterfilm die gemaakt wordt voor Netflix spelen Robert De Niro en Al Pacino. DiCaprio heeft net de laatste scenes van de Quentin Tarentino-film Once Upon a Time in Hollywood achter de rug.