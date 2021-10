Nieuwe show Wendy van Dijk trapt af met 543.000 kijkers

In de nieuwe show moeten BN’ers vragen beantwoorden over het gedrag en de mening van de gemiddelde Nederlander. De teams bestaan uit onder anderen Najib Amhali, Britt Dekker, Kees Tol en Rob Kemps. Op sociale media merkten sommige kijkers gisteravond op dat het programma wel erg veel weg zou hebben van Ik hou van Holland . Dat ging overigens niet voor iedereen op; andere toeschouwers konden de humor in de show wel waarderen.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, dat 2 miljoen kijkers trok. Naar de Grote Prijs van de VS, die werd gewonnen door Max Verstappen, keken op Ziggo Sport ruim 1,5 miljoen mensen. Hiermee behaalde het programma een derde plek in de kijkcijferlijst. Via Ziggo Sport Select werd de race gevolgd door 620.000 kijkers.