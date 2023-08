Nieuwe slangensoort vernoemd naar Indiana Jones-acteur Harrison Ford

De Tachymenoides harrisonfordi is geen grote slang: volgroeid is de reptiel 40,6 centimeter lang en niet gevaarlijk voor mensen. In tegenstelling tot zijn Indiana Jones-personage, is Ford dol op slangen. ,,De slang heeft ogen waarin je kunt verdrinken. Hij brengt het grootste deel van de dag door met zonnen bij een plas vuil water - we zouden waarschijnlijk vrienden zijn geweest in de vroege jaren ‘60”, vertelt hij. ,,Het herinnert ons eraan dat er nog zoveel te leren valt over de wildernis - en dat mensen slechts een klein onderdeel zijn van een onmogelijk uitgestrekte biosfeer.”