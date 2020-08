Nieuwe tattooshow André Hazes trapt af met bijna half miljoen kijkers

In Getekend voor het Leven staat Hazes mensen bij die ooit een tatoeage hebben gezet en daar nu spijt van hebben. Bij Tattoo No More krijgen ze de kans om de tattoo weg te laten laseren, wat voor de kandidaten vaak gelijk staat aan een nieuw begin.



Gisteravond was onder meer Patricia in Getekend voor het Leven te zien. Ze kwam op jonge leeftijd op het verkeerde pad terecht, raakte op haar achttiende zwanger maar moest de voogdij over haar dochter vervolgens afstaan aan haar ex-schoonmoeder. De tatoeages die ze ooit liet zetten, waaronder een pistool op haar rug en woorden op haar handen, stonden volgens Patricia niet meer symbool voor waar ze tegenwoordig voor staat.