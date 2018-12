Nieuwe Tijden-actrice Désirée Viola (26) overleden

De Vlaamse actrice/danseres/model Désirée Viola is op 26-jarige leeftijd overleden. Dat melden Belgische media. Viola werd in Nederland bekend door haar rol als Fien Poirier in het tweede seizoen van Nieuwe Tijden , de spin-off van Goede Tijden Slechte Tijden .

In België verscheen ze als prinses Roos in de Studio 100-reeks Prinsessia, dat te zien is op Ketnet. De jonge actrice uit Houthalen was eerder te zien in 1000 Zonnen en Galaxy Park. In 2013 won ze de modellenwedstrijd van de Vlaamse editie van het vrouwenblad Flair.

,,Fien is een heel vrolijk en opgewekt meisje. Ze gaat in het studentenhuis graag om met Sil (een rol van Soy Kroon, red.). Ze heeft een klein oogje op Sil. Haar kenmerkende woordje is ‘amai’. Mijn huisgenoten kunnen me daar wel eens om uitlachen’’, vertelde Viola een jaar geleden over haar Nieuwe Tijden-karakter Fien. De serie is op Videoland te zien.

Over de doodsoorzaak van Viola is nog niets bekend. Via haar instagrampagina wensen fans haar nabestaanden sterkte toe.

Volledig scherm Als prinses Roos in Prinsessia. © Ketnet

