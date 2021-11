Nieuwe Titanic-musical is ambachtelijk, maar verre van origineel

Sophie van Lent uit Oss voelt zich een geluksvo­gel met rol in Musical Titanic

OSS - A rising star, made in Oss. De getalenteerde Sophie van Lent (22) kruipt het komende half jaar in de huid van Marian Thayer in Titanic de musical, ervan uitgaande dat corona zich een beetje gedeisd houdt. Als lid van de cast keert ze tot en met 19 november terug naar Theater de Lievekamp, een stukje jeugdsentiment waar tal van dierbare herinneringen rondzwerven.

18 november