Nieuwe TV-programma in de maak: Ouders op de werkvloer

,,Vroeger was het makkelijk. Kinderen gingen de bouw in, de zorg of werden opgeleid tot leraar, maar de beroepen waren in ieder geval een stuk duidelijker. Tegenwoordig zijn er zoveel studies waarbij zoveel verschillende soorten banen aansluiten dat ouders het niet meer weten”, vertelt Peter Lubbers van Concept Street, de producent die het format heeft ontwikkeld.



Lubbers is samen met Roy Aalderink (MGM ) aandeelhouder van het bedrijf dat zich liet inspireren door LinkedIn waar Bring your parents to work day! al jaren een evenement is. Ouders horen tal van namen van functies, maar snappen het vaak niet. Lubbers noemt voorbeelden van hedendaagse banen: Customer Succes Specialist of Ideation Director.



In het programma worden de werknemers vijf dagen lang (deels) vervangen door hun ouders. ,,Zo ontstaat er meer begrip voor elkaar”, aldus Lubbers die inmiddels serieuze gesprekken voert met Nederlandse zenders. Ook het buitenland heeft belangstelling. ,,Een Duitse partij heeft een optie genomen op het format en een Engelse zender is serieus geïnteresseerd.”