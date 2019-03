Nieuwe zaterdag RTL is een hit: kijkers lyrisch over imitatie Beau in TV Kantine

In de TV kantine stond gisteravond RTL Boulevard centraal. In de eerste aflevering van het tiende seizoen van het parodieprogramma kropen Carlo Boszhard en Irene Moors onder meer in de huid van Luuk Ikink, Peter R. de Vries, Femke Halsema, Pascal Jakobsen (van Blof) en Geike Arnaert. Op social media was er echter meer aandacht voor de gastacteurs. Zo kroop Ilse ‘Juf Ank’ Warringa in de huid van Heleen van Rooijen en werd Elise Schaap wederom geprezen, dit keer voor haar rol als Nikkie Plessen. Maar de verrassing van de avond was Maarten Heijmans als Beau van Erven Dorens.



Heijmans, die eerder succes boekte als Ramses Shaffy in de serie Ramses, was zo goed als onherkenbaar. Met zijn bewegingen en stem wist hij Beau van Erven Dorens goed te evenaren. Dat vonden ook de kijkers thuis op de bank. ,,Zelfs de stem van Beau is perfect gedaan", schrijft bijvoorbeeld twitteraar Victor Hopman. En Jessica de Bruijn richt zich persoonlijk tot de acteur: ,,Je doet Beau echt goed na, zelfs niet overdone, klopt gewoon precies in de TV kantine.” Ook Q-music-dj Domien Verschuuren is enthousiast: ,,Maarten Heijmans als Beau en Elise Schaap als Nikkie. Wow, haha”, twittert hij met een applaus-emoji erachteraan.