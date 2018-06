Nieuwenhuize draagt presentatie Top 40 over aan Ivo van Breukelen

,,De Top 40 is een legendarisch radioprogramma en ik voel mij vereerd dat ik de presentatie over mag nemen van Jeroen Nieuwenhuize. Ik word toegevoegd aan een rijtje fantastische radiomakers als Joost den Draaijer, Ferry Maat, Lex Harding, Erik de Zwart en Wessel van Diepen", zegt Ivo van Breukelen (28).



Hij stapte in 2014 over van SLAM!FM naar Radio 538. Naast de Top 40 presenteert hij van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 tot 12.00 uur zijn eigen programma.



Jeroen van Nieuwenhuize begint maandag 2 juli aan zijn nieuwe middagprogramma op Radio 10.