Nieuwslezer Henk Blok neemt sabbatical om gezondheid: ‘Meer tijd met dochter en vrouw’

Henk Blok is al sinds 2003 nieuwslezer bij de 538 Ochtendshow. Eerst bij Edwin Evers, sinds vorig jaar maakt hij onderdeel uit van het vaste team rond radiodj Frank Dane. ,,Ik ben trots op wat we bereikt hebben met de nieuwe ochtendshow op Radio 538. Want die uren radio maken in de ochtend, is het allermooiste wat ik ooit heb gedaan. Het was een jongensdroom die uitkwam en door de jaren heen is het alleen maar nog mooier geworden.”