Nikki over uitlekken seksvideo: ‘Fred van Leer hoeft zich niet te schamen’

Nikki Lee Janssen is aangedaan door het nieuws dat Fred van Leer (stylist, youtuber, boegbeeld van programma’s als Say yes to the dress Benelux en Drag Race Holland) na het uitlekken van een seksvideo dit weekend tijdelijk naar het ziekenhuis moest. En ze vraagt zich bezorgd af hoe Van Leer eraan toe is, nu hij na de ziekenhuisopname naar ‘een onbekende locatie’ is vertrokken. ,,Ik hoop zo dat hij zich snel beter voelt.’’