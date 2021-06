Nikkie blikt terug op dag dat ze haar naam veranderde en Tony zit in spanning

Steven Spielberg gaat films maken voor Netflix

21 juni Videostreamingdienst Netflix heeft de legendarische regisseur Steven Spielberg aan zich gebonden. De maker van films als Jaws, E.T., Jurassic Park en Schindler’s List gaat met zijn productiebedrijf Amblin Partners de komende jaren meerdere films per jaar maken voor Netflix. Wat de streamingdienst daarvoor betaalt, is niet bekendgemaakt.