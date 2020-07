Nikkie de Jager dacht na coming-out dat alles voorbij was

,,Ik dacht dat mensen zouden vinden dat ik heb gelogen. Dat ik bij iedereen het vertrouwen had beschadigd en dat dat nooit meer terug zou komen”, vertelt Nikkie, beter bekend als NikkieTutorials. ,,Alles bij mij draait om make-up, dus ik vond het heel moeilijk dat het ineens over mijn coming-out moest gaan.”



In januari onthulde ze in een video, die inmiddels meer dan 35 miljoen keer is bekeken, dat ze als jongen is geboren. Nikkie vertelde daarin ook dat ze per e-mail was gechanteerd om haar geheim met de wereld te delen. Die coming-out vond ze doodeng, vertelt ze. ,,Het was soms heel donker, heel eng. Ik denk dat ik de angst die ik die dag van het filmen en uploaden heb gevoeld, ik nog nooit in mijn hele leven gevoeld heb. En ik dacht echt: na deze video is alles voorbij, kunnen we inpakken en kan ik weer bij Albert Heijn gaan werken.”



De video werd door de meesten goed opgepikt en de make-upartiest kreeg een stortvloed aan steunbetuigingen. Dat iedereen het nu wist, voelde voor Nikkie als een opluchting. ,,Het is zo vrij. Ik had altijd zestien agenda’s in mijn hoofd. Per persoon wist ik hoeveel diegene van mijn verhaal wist. Ik moest alles bijhouden. Toen het eruit was dacht ik: wauw, ik hoef niet meer na te denken en ik kan gewoon vrij zijn.”