Nikkie de Jager: ‘Ik post niks meer live, zodat mensen me niet kunnen traceren’

Johan Goossens genomi­neerd voor Annie M.G. Schmidt­prijs

Johan Goossens is dit jaar een van de zes kanshebbers op de Annie M.G. Schmidtprijs, de onderscheiding voor het indrukwekkendste Nederlandse theaterlied van het jaar. De cabaretier is genomineerd voor zijn nummer Briefje uit zijn theatervoorstelling Kleine Pijntjes, werd zaterdag bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.