Nikkie de Jager is getrouwd met haar Dylan

Zij plaatste een foto waarop zij en Dylan elkaar zoenen. Hierbij staat de tekst: ‘06-09-2022 Mr. & Mrs. Tutorials.’ De Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, belooft volgende week in een video meer details te delen.



Begin augustus vierden de twee kersverse echtlieden al hun vrijgezellenfeest. Onder anderen Ellie Lust, Patrick Martens en Jeroen Kijk in de Vegte waren erbij. Zij deden in 2020 allemaal mee aan het jubileumseizoen van Wie is de Mol?, dat werd gewonnen door De Jager.



De Jager en Dylan hadden al heel lang trouwplannen. Hij vroeg zijn vriendin in 2019 ten huwelijk. Vanwege de coronacrisis besloten de twee hun bruiloft uit te stellen.