Nikkie de Jager schittert bij MET Gala, Kim Kardashian volledig ingepakt in zwarte stof

Henk Poort staat weer met Floor Jansen in Carré

11 september Opera- en musicalcoryfee Henk Poort doet op 11 november in Theater Carré in Amsterdam een extra optreden met Floor Jansen. Dat heeft Bos Theaterproducties vandaag gemeld. De twee artiesten gingen viral met hun versie van The Phantom of the Opera tijdens hun deelname aan Beste Zangers.