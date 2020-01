Nikkie Tutorials doet haar verhaal in Amerikaanse talkshow

Nikkie de Jager, beter bekend als youtuber Nikkie Tutorials, doet woensdag haar verhaal in de talkshow van de Amerikaanse presentatrice Ellen DeGeneres. De beautyvlogger praat dan over haar ‘ongelooflijke’ coming-out video, die in een week tijd 31 miljoen keer is bekeken. De 25-jarige onthulde daarin dat ze transgender is.

Het is de eerste keer dat De Jager bij The Ellen Show te gast is, staat in de aankondiging. ‘Make up-sensatie Nikkie is megapopulair. Haar I'm coming out-video is een stoer en dapper statement dat miljoenen mensen op internet raakte. Haar gesprek met Ellen zal een onvergetelijke worden’. Buiten haar video en korte fragmentjes op Instagram Stories heeft Nikkie nog nergens haar verhaal gedaan. De Jager zegt dat het een eer is dat de Amerikaanse talkshowhost haar heeft uitgenodigd.

De visagiste werd gechanteerd en voelde zich vorige week gedwongen om naar buiten te brengen dat ze was geboren als jongen. ,,Ik kan nauwelijks geloven dat ik dit nu echt ga doen, maar het is tijd om écht vrij te zijn. Ik ben geboren in het verkeerde lichaam. Wat betekent dat ik transgender ben’’, zo meldde ze haar miljoenen volgers. Hoewel er ook negatieve reacties waren, werd ze overladen met steunbetuigingen. ,,Ik had veel verschillende scenario’s in mijn hoofd, maar dit had ik nooit, maar dan ook echt nooit durven dromen’’, vertelde Nikkie ontdaan op Instagram Stories. ,,De enorme hoeveelheid liefde en steun betekent enorm veel voor me.’’

Beroemdheden

Comédienne en presentatrice Ellen DeGeneres is in Nederland bekend van haar sitcom Ellen en presenteert sinds 2003 The Ellen Show , waar ze vele beroemdheden in haar studio ontvangt. Het praatprogramma is in de Verenigde Staten te zien en na de uitzending terug te kijken via haar website.