Nikkie Tutorials praat in gigantisch huis via walkietalkie met verloofde

Vervolgens roept ze Dylan op met een oranje walkietalkie. Hij reageert op haar vragen, waarop zij besluit een ‘neutraal’ make-upje aan te brengen. Als de walkietalkie opnieuw afgaat, is het Dylan met de vraag of ze iets wil drinken. ,,Lekker. Een red bulletje graag’', aldus een enthousiaste Nikkie.



Volgens Bekende Buren tekende Nikkie afgelopen zomer het koopcontract van een landhuis met bijgebouw in het Brabantse Uden. Vraagprijs van het beveiligde pand met een jacuzzi, whirlpool, stoomcabine en sauna, was 945.000 euro. De Jager zou er 645.000 euro voor hebben betaald.



De 25-jarige visagiste maakte in augustus bekend dat Dylan haar in Italië ten huwelijk had gevraagd. Begin dit jaar maakte ze haar liefdesrelatie wereldkundig met haar 1,8 miljoen volgers op Twitter. ,,Ik wilde jullie laten weten dat mijn leven de afgelopen vier maanden is veranderd. Ik weet dat ik nooit veel over mijn privéleven deel, maar dit moesten jullie wel weten!’', schreef ze. Haar instagramaccount telt maar liefst 12,8 miljoen fans.