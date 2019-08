NikkieTutorials: Verloofde Dylan deed moeilijk in het begin

Door een misverstand had beautyvlogger Nikkie de Jager, bekend als NikkieTutorials, bijna geen verkering gehad met haar verloofde Dylan. In een nieuwe video doet de vlogger, die afgelopen seizoen meedeed aan Wie is de Mol? , voor het eerst het verhaal over de start van haar relatie uit de doeken én vertelt ze over het huwelijksaanzoek.

De 25-jarige Nikkie, met dik 12 miljoen volgers een wereldwijd populaire YouTuber, ontmoette Dylan via wederzijdse vrienden. ,,Ik vond het een knappe jongen dus via mijn beste vriendin ben ik een beetje contact met hem gaan zoeken, maar hij reageerde niet echt op berichtjes en na een week liep het vast. Ik dacht, eerlijk gezegd: wat een lul.” Ze liet het maar gaan.



Precies een jaar geleden liepen ze elkaar weer tegen het lijf bij de verjaardag van haar beste vriendin, maar ze had geen zin om met hem te praten omdat hij eerder zo moeilijk had gedaan. Hij nodigde haar uit voor een dagje kermis met vrienden en ze praatten urenlang, maar tot een kus kwam het niet. Zo verliepen uitjes met de vriendengroep nog een paar keer, tot Nikkies ongenoegen. Tót ze op een dag iets zei over haar manager. Dylan reageerde: ,,Je bedoelt je vriend.” Zij: ,,Wat? Nee, ik hou zielsveel van hem maar hij is homo en niet mijn geliefde. Ik héb geen vriend.”

Afstand

Dylan vertelde haar dat hij altijd afstand had gehouden, omdat hij dacht dat ze bezet was. Hij wilde er niet tussen komen. Dat vond Nikkie erg mooi. ,,Dat laat zien wat voor een geweldige man hij is.” Bovendien kwam hij precies op het juiste moment haar leven in, dat voor haar nogal ‘donker’ voelde na een relatiebreuk en het verlies van haar kleine broertje aan kanker. ,,Het voelt alsof hij me heeft gered. Ik straal, ik ben zo gelukkig, zo zelfverzekerd door hem.”

Daarna ging het snel: hij vroeg haar verkering, trok bij haar in en deze zomer gingen ze samen op vakantie. Hij nam haar mee naar een restaurant in het Italiaanse Puglia, in een grot, waar Nikkie dolgraag een gave Instagramfoto wilde maken. Zij ging op de trap staan, hij maakte een foto en vervolgens – dat vond ze een beetje gekkig – vroeg hij haar om ook van hem een foto te maken. Dat deed ze en nadat ze daarna even was omgedraaid om haar tasje te pakken en verder te lopen naar het restaurant, zag ze haar vriend op een knie mét een glimmende ring in zijn hand. ,,Wil je mijn vrouw worden?”