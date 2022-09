Noa Vahle wordt verslaggever ter plaatse op WK in Qatar

Dat laatste verklapte Wilfred Genee gisteravond in In de Wandelgangen, het onlineprogramma van Vandaag Inside. ,,Hélène gaat niet naar Qatar. Ze blijft hier. Omdat we nog wat smaken aan tafel wilden hebben. We wilden er ook graag een vrouw bij hebben. Er is zoveel voetbal, zeven dagen in de week. Het is ook wel lekker als ze thuis kan blijven. En er is een kans dat ze nog een paar uitzendingen moet doen omdat Johnny niet gelijk vijf dagen in de week kan doen.”