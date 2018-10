Nog een royal wedding: prinses Eugenie getrouwd

De bruid, de jongste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, droeg een witte trouwjapon van het Britse modelabel Peter Pilotto. De tiara leende de bruid van koningin Elizabeth. Ze droeg daarnaast ook oorbellen met diamanten en smaragden, een geschenk van haar aanstaande man. De schoenen waren van ontwerpster Charlotte Olympia. Het pasgetrouwde stel verliet de kerk met een koets die werd voortgetrokken door vier paarden. Bij het huwelijk was een grote hoeveelheid sterren aanwezig. Andrea Bocelli zong voor het paar en de kinderen van William en Kate waren bruidsjonkers. Tot het laatste moment was het onduidelijk of prins Philip de bruiloft zou bijwonen, maar dat bleek uiteindelijk wel het geval. De echtgenoot van de Queen wilde eerst kijken hoe hij zich zou voelen. Wel ontving hij gisteravond al een aantal militairen op Windsor Castle, wat er volgens Britse media op duidde dat hij ook aanwezig zou zijn bij de huwelijksplechtigheid van zijn kleindochter.

Heupoperatie

Dit voorjaar was het ook al onzeker of Philip bij de bruiloft van prins Harry en Meghan zou zijn. Kort daarvoor verbleef hij elf dagen in het ziekenhuis vanwege een heupoperatie. De hertog van Edinburgh was echter op tijd hersteld.



Eugenie en wijnhandelaar Jack Brooksbank hebben al jaren een relatie. Ze waren sinds januari verloofd. Het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank had eigenlijk in de zomer moeten plaatsvinden, maar dat werd verboden wegens het protocol. Naar verluidt wilde Eugenie, die negende in lijn is voor de Britse troon, niet onderdoen voor het grootse huwelijk van haar neef Harry. De prinses moest echter wachten tot alle feestelijkheden rond de trouwdag van haar neef prins Harry en Meghan Markle, die op 19 mei trouwden, voorbij waren.