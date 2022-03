Nog eens 31 miljoen euro extra voor Giro555

Hoe is het om tijdelijk een populaire rol over te nemen? ‘Probeer vooral niet voorganger na te doen’

Acteur Cas Jansen wordt tijdelijk vervangen in de soapserie Goede tijden, slechte tijden. Vanwege een fietsongeluk kan hij voorlopig niet op de set aanwezig zijn en neemt een vervanger zijn rol van Julian Verduyn over. Hoe is het om een populaire rol over te nemen? En met welke reacties moet je rekening houden?

8 maart