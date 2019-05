Nog maar twee weken oud, maar baby Psalm West is al een merk

Famke Louise durft emotioneel lied voor overleden vader niet uit te brengen

22:04 Zangeres Famke Louise heeft een nummer geschreven over haar vader, die 2,5 jaar geleden overleed. Het liedje is zo persoonlijk dat ze het hoogstwaarschijnlijk niet zal uitbrengen. Wel heeft ze een fragment aan programmamaker Peter van der Vorst laten horen, zo was vanavond te zien in zijn programma Van der Vorst Ziet Sterren.