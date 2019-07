Nog slechts twee steden over voor organisatie Songfestival

Naast Rotterdam en Maastricht leverden ook Arnhem, Utrecht en Den Bosch afgelopen week een bidbook in. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht laat weten dat er nog geen bericht van de NPO is binnengekomen. Niet over dat Utrecht is afgevallen, maar ook niet dat er een delegatie langskomt volgende week.



Het Songfestivalcomité gaf al aan alleen op werkbezoek bij de kandidaatsteden te willen die ‘hebben wat nodig is’ voor de organisatie van het internationale megafestijn. Begin augustus vinden die bezoeken plaats, ergens in de laatste twee weken van augustus wordt bekendgemaakt wáár het Eurovisie Songfestival gehouden zal worden.



Uitvoerend producent Sietse Bakker benadrukt bij het in ontvangst nemen van de kandidaatstellingen dat een aantal punten zwaar weegt in de beoordeling. ,,Je produceert misschien wel de meest complexe tv-show wereldwijd”, legt hij uit. ,,Belangrijk is dat je een locatie hebt waar je de ruimte hebt om dat te doen. En vervolgens de stad zelf: heb je de hotelkamers en kun je het logistiek aan om niet alleen de bezoekers maar ook allerlei andere mensen die het aantrekt in de binnenstad te laten logeren?”