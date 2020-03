Nog veel onduidelijk voor deelnemers songfestival

De gevolgen van de afgelasting van het Eurovisiesongfestival is voor veel deelnemers nog onduidelijk. Alle artiesten hebben bijna 24 uur nadat het nieuws openbaar werd, gereageerd op de annulering, maar slechts een enkeling weet inmiddels dat hij of zij volgend jaar een herkansing krijgt.

AVROTROS was er als de kippen bij om te bevestigen dat Jeangu Macrooy ook in 2021 de Nederlandse afgevaardigde is. Ook Griekenland meldde dat de half-Nederlandse Stefania het nog een keer mag proberen. Hetzelfde geldt voor de inzendingen van Spanje en Oekraïne. Andere artiesten hinten min of meer naar een hernieuwde deelname, maar een officiële bevestiging is er nog niet.

Voor sommige artiesten is de domper van het niet doorgaan van het songfestival nog groter. In ieder geval Zweden en Estland willen gewoon weer opnieuw beginnen met voorrondes. Uku Suviste (Estland) krijgt daarin al wel een plek in de halve finale.

Oud nieuws

De (oud-)deelnemers zijn nog wel verdeeld over de vraag of ze over een jaar met hun al uitgebrachte nummer naar het songfestival willen of een nieuw liedje moeten aandragen. De Bulgaarse zangeres Victoria, een van de favorieten voor de eindzege, stelt bijvoorbeeld dat iedereen de kans moet krijgen om het liedje alsnog te kunnen brengen, terwijl de Belgische groep Hooverphonic absoluut met een ander nummer wil.

“Als we volgend jaar zouden gaan, kan dat niet meer met dat nummer. Het is dan één jaar oud, dat is oud nieuws”, zegt Hooverphonic-frontman Alex Callier tegen Belgische media. “Wat het wel zou zijn, is maar een van de vele vraagtekens.”