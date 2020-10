Nolan scoort box-officerecord met Tenet in Nederland

Ex-vrouw Phil Collins eist miljoenen en weigert huis te verlaten

21 oktober Orianne Cevey, de ex-vrouw van Phil Collins, weigert mee te werken aan de wensen van haar ex. Nadat Collins erachter kwam dat zijn ex vrij onverwacht met een andere man getrouwd is, eiste hij dat ze het huis in Miami zou verlaten waar ze nog woonde en wat aan de zanger toebehoort. Maar daar wil Cevey niets van weten: ze zegt te blijven én wil bovendien een flinke som geld van Collins zien. Dit meldt The Sun.