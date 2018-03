Non is doodziek en 'heeft niets meer' maar blijft strijden tegen Katy Perry

Gelukkig hadden de zusters hun voormalige kloostergebouw nog, dat nu al zo'n veertig jaar van de orde is. Althans, dat dachten ze. Popster Katy Perry (33), die eigenlijk Katheryn Elizabeth Hudson heet en streng gelovig werd opgevoed, liet haar oog in 2015 op het optrekje vallen. De zangeres sloot een deal met de aartsbisschop: voor 14,5 miljoen dollar (ruim 11,7 miljoen euro) zou ze het pand kopen, inclusief een groot stuk omliggende grond.



Zuster Callanan en mede-non Catherine Rose geloofden hun oren niet. Callanan had Perry even gegoogeld en was toen nogal geschrokken. ,,Ik vond haar video's'', zei ze tegen de Los Angeles Times. ,,Ik werd daar totaal niet blij van.''



Een opzettelijk kuis geklede Katy probeerde de nonnen nog over te halen door met ze in gesprek te gaan. Ze zong Oh Happy Day voor ze en liet de 'Jesus'-tattoo op haar pols zien, maar de vrome vrouwen haalden hun schouders op. Sterker nog, ze besloten hun voormalige huis te verpatsen aan de lokale restauranteigenaresse Dana Hollister.



Dat had niet gemogen, oordeelde de rechter vorig jaar. Als een gebouw meer waard is dan 7,5 miljoen dollar, moet voor de verkoop eerst toestemming worden gevraagd aan de aartsbisschop en het Vaticaan. En dat hadden de nonnen en de beoogde eigenaar niet gedaan. Koper Dana Hollister had volgens de rechtbankjury opzettelijk geprobeerd Katy's koopplannen te dwarsbomen en moest daarom een vergoeding van zo'n vijf miljoen dollar betalen aan Perry en de katholieke kerk.