‘Nooit gedacht dat ik met dat soort programma’s furore zou maken’

,,Jongens, wat een raar jaar’’, zo begon Beau van Erven Dorens zijn dankspeech in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Even daarvoor ontving hij de Omroeper van het Jaar-wisseltrofee uit handen van Eva Jinek, de winnaar van vorig jaar. Hij doelde niet alleen op de onverwachte Gouden Televizier Ring, die hij recent scoorde voor Beau Five Days Inside.



,,Ik maak heel intense verhalen over mensen die soms nog maar net het hoofd boven water kunnen houden’’, aldus de presentator, die nu op RTL 4 te zien is in Het Rotterdam Project. ,,Ik had nooit gedacht dat ik uiteindelijk met dat soort programma’s furore zou maken. Zelfs mijn moeder vindt het nu leuk wat ik doe!’’



Van Erven Dorens blikte kort terug op zijn tijd bij SBS 6, waar hij flop na flop noteerde. Een verhaal dat hij nooit eerder vertelde: er waren ooit plannen de tv-wereld vaarwel te zeggen en naar Curaçao te verhuizen. Zijn vrouw had daar zelfs al gezocht naar een baan als lerares. ,,Ze werd uiteindelijk afgewezen, dus het ging niet door. Maar ik was er vast ten onder gegaan aan de coke, of ik was nu doodgebeten door een haai.’’



In 2015 stapte hij over naar RTL waar hij wél fraaie kijkcijfers scoort. ,,Misschien krijg ik deze prijs wel iets te vroeg. Ik heb het gevoel dat mijn wederopstanding pas net is begonnen. Ik voel een ongelooflijke druk om dit vol te houden, maar ik beloof iedereen de verwachtingen waar te maken.’’