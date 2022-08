Nope-acteur Daniel Kaluuya over de hypocriete filmindustrie: ‘Jullie zijn een stel racisten’

Wie Daniel Kaluuya nog niks zegt, heeft óf de naam niet onthouden óf moet nodig een paar razend interessante films van de laatste jaren inhalen. En begin in dat laatste geval dan beslist met Get Out (2017), een vlijmscherpe horrorsatire over zwart zijn in een door witte mensen gedomineerde samenleving. Ook geweldig: zijn Oscarwinnende bijrol als Black Panther-voorman Fred Hampton in Judas and the Black Messiah van vorig jaar. Hoe beperkt zijn aandeel soms ook is – in bijvoorbeeld Black Panther van Marvel of in Steve McQueens overvalthriller Widows - , om zijn intensiteit kan je onmogelijk heen.