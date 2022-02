NOS en IOC hadden miscommunicatie over China-incident

Waylon in tranen aan tafel bij Beau over The Voice: ‘Misschien ben ik gewoon een naïeve lul geweest’

Waylon neemt het zichzelf kwalijk dat hij nooit op de hoogte is geweest van het seksueel overschrijdende gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. De zanger gaf vrijdagavond voor het eerst op televisie emotioneel een reactie op de perikelen rond de talentenjacht.

