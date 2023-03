NOS Journaal loopt in de soep door technisch probleem: ‘Dit lukt ook niet’

Het NOS Journaal van 12.00 uur is vanmiddag na amper vijf minuten stilgelegd wegens een technische storing. Na meerdere pogingen om nieuwsitems te behandelen, kreeg presentator Jeroen Tjepkema door dat het niet zou lukken. ,,Houden we er echt mee op nu? Ja, we houden ermee op”, zei hij live in de uitzending.

Tjepkema lichtte de schietpartij in Hamburg uit, maar toen hij de bijbehorende beelden aankondigde gebeurde er niets. ,,Er gaat iets mis met het beeld”, concludeerde hij. Vlak daarna werd het fragment alsnog uitgezonden. Daarmee leek het probleem te zijn verholpen, maar toen correspondent Wouter Zwart ingebeld moest worden omdat er meer bekend was over de dader, ging het opnieuw mis. ,,Dat lukt óók niet. We gaan naar het volgende onderwerp”, zei Tjepkema.

De presentator begon vol goede moed over de extra 105 miljoen euro die het minsterie van Onderwijs voor meer ondersteuning van leerlingen uittrekt, maar merkte op dat het weer niet volgens plan verliep toen er wederom geen beelden verschenen. ,,Ja, dit gaat ook niet lukken. We hebben een technisch probleem”, stelde Tjepkema. ,,Houden we er echt mee op nu?”, vroeg hij zich af. Dat bleek inderdaad het geval. ,,Ja, we houden ermee op. Dus zo snel mogelijk als dat kan een nieuw journaal, met hopelijk wel beelden.”

Het NOS Journaal van 13.00 uur verliep zonder problemen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: