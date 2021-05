NPO 1 trok gisteravond maar weinig jongeren met De Bluffer: 253.000 kijkers

In het spelprogramma spelen zes kandidaten, van wie één zich anders voordoet: dat is is De Bluffer in de gelijknamige quiz van PowNed, onder leiding van Rutger Castricum. In het NPO1-programma draait het om vooroordelen. Aan de hand van de quizvragen moeten de vijf deelnemers die ene bedrieger ontmaskeren.



De Bluffer scoort met deze kijkcijfers slechter dan Dino’s Bezorgservice, dat met de eerste uitzendingen 435.000 en 335.000 kijkers wist te trekken. Vanwege de teleurstellende cijfers heeft de NPO1 het programma van Jandino Asporaat voorlopig van de buis gehaald. Of de slechte cijfers ook gevolgen hebben voor De Bluffer, is nog niet duidelijk.