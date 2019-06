NPO 3-baas broedt op protestactie: Plan minister is broddelwerk

Haar eerste gedachte bij het lezen van de onlangs verschenen brief van mediaminister Arie Slob met daarin de plannen voor een ‘moderner’ NPO? ,,Wat een bizar broddelwerk. En niet alleen omdat er meer dan honderd taal- en stijlfouten instaan. Inhoudelijk is het helemáál een ramp.’’



Wat het kabinet betreft stopt de publieke omroep per 2022 met reclame voor 20.00 uur en wordt jongerenzender NPO 3 een kanaal voor regionale omroepen. Het betekent na 250 miljoen euro in de afgelopen jaren, opnieuw een monsterbezuiniging.



In een recent rapport van het door Den Haag in het leven geroepen visitatiecommissie, kreeg het publieke bestel nog alle lof toegezwaaid. ,,En dan verschijnt vervolgens een brief waarin dat allemaal weer wordt ontkend. Idioot!’’



Suzanne Kunzeler geeft toe dat ‘haar’ NPO 3 in 2014 door een dal ging. Twee belangrijke redenen: De Wereld Draait Door verhuisde naar vlaggenschip NPO 1 en Talpa ging er met de rechten van de Champions League vandoor. Met programma’s als Zondag met Lubach, First Dates en De Luizenmoeder plus het aanwijzen van thema-avonden (zo is de dinsdag met titels als Vier Handen Op Eén Buik bewust vrouwelijk van karakter), krabbelde het derde net langzaam weer op.



,,Er is keihard gebouwd. Inmiddels zijn we veelal de derde zender na NPO 1 en RTL 4 in de doelgroep 20-49 jaar. Het gaat dus ontzettend goed, het publiek weet ons te vinden. Het grootste slachtoffer van het idiote plan van Slob is straks de kijker, waar we het allemaal voor doen.’’