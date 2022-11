NPO-directeur Frans Klein legt tijdelijk werk neer in afwachting onderzoek DWDD

NPO-directeur Frans Klein legt tijdelijk zijn werk neer in afwachting van het onderzoek naar de misstanden bij DWDD . Dat maakt de omroep vandaag bekend. Klein was negen jaar lang namens omroep Vara betrokken bij het programma.

,,Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan over de onafhankelijkheid van het onderzoek, heeft Frans Klein aangegeven tijdelijk zijn functie neer te leggen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek”, meldt de NPO vandaag.

Uit het nieuwsartikel van de Volkskrant blijkt dat de directie van de Vara, en later BNNVara, herhaaldelijk is gewaarschuwd. Ook toenmalig Vara-directeur Frans Klein, nu directeur bij de NPO, zou onvoldoende hebben ingegrepen. Eindredacteur Dieuwke Wynia zegt in de Volkskrant hem tevergeefs om hulp te hebben gevraagd. Oud-medewerker van DWDD Wim van Klaveren zegt in diezelfde krant Klein in 2010 eveneens te hebben gewaarschuwd. Volgens Van Klaveren zouden redacteuren het slachtoffer zijn van de grillen van Matthijs van Nieuwkerk en zijn eindredacteur Dieuwke Wynia, maar Klein grijpt niet in. ,,Frans zei: Als we ingrijpen, dan moet het programma misschien stoppen. Weet je om hoeveel arbeidsplaatsen dat gaat?’ luidt volgens Van Klaveren de reactie.

Frans Klein stelt in de Volkskrant krant niet op de hoogte te zijn geweest van het grensoverschrijdende gedrag, en geschrokken te zijn van de bevindingen. Wel zegt hij de personeelsbezetting te hebben vergroot om de werkdruk te verlichten, toen bleek dat het verloop bovenmatig hoog was. ,,Natuurlijk liepen we het risico dat sommige mensen iets te veel vermalen raakten in deze situatie. Daar hebben we op onze manier aandacht aan proberen te besteden”, aldus Klein in de Volkskrant. Volgens hem was dat ‘in retrospectief misschien onvoldoende’.

Frans Klein is sinds 2014 directeur video bij de NPO en daarmee eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke televisieprogrammering bij de publieke omroep. Hij werkte ruim 25 jaar bij de Vara. De laatste tien jaar was hij mediadirecteur bij de Vara en in die functie betrokken bij de DWDD.

Gerard Timmer, de huidige directeur van de NOS, zei eerder vandaag geen kennis te hebben genomen van de misstanden bij De Wereld Draait Door. Timmer was van 2014 tot 2018 algemeen directeur bij BNNVara, in de periode dat de dagelijkse talkshow hoogtijdagen vierde.

De NPO heeft een onderzoek ingesteld naar de misstanden bij DWDD. Het onderzoek zal extern worden belegd bij een onafhankelijke partij, meldt de omroep. ,,Het onafhankelijke onderzoek moet gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Uiteraard is hierbij van groot belang dat de betrokken medewerkers worden gehoord en dat het onderzoek recht doet aan hun belangen”, aldus de omroep. Eind deze week zal de NPO de staatssecretaris informeren hoe de aanpak van het volledige proces wordt georganiseerd. In ieder geval moet voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 het onderzoek zijn afgerond en er een actieplan liggen met concrete stappen.

