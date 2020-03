NPO: Dit is een domper voor het Nederlands publiek

Update Streep door Eurovisie Songfesti­val, Rotterdam hoopt op nieuwe kans in 2021

16:01 De kogel is door de kerk. Na wekenlang overleg heeft de European Broadcasting Union (EBU) besloten dat het Eurovisie Songfestival niet doorgaat. Gekeken wordt of het evenement volgend jaar wél in Rotterdam kan worden gehouden. Het besluit is vooral voor de Maasstad een uiterst bittere pil, omdat de voorbereidingen van dit mega-festijn al in volle gang waren.