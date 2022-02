NPO en omroepen overwegen extern meldpunt ongewenst gedrag

Dat heeft Frederieke Leeflang, de voorzitter van de raad van bestuur van de NPO, vandaag laten weten. Dit meldpunt zou niet alleen een plek moeten zijn waar meldingen kunnen worden gedaan over mogelijk ongewenst gedrag op dit moment. Wat Leeflang betreft moet iedereen bij de NPO de ruimte voelen om zich uit te spreken als er geen veilige werkomgeving wordt ervaren. ,,Dat geldt voor alle huidige werknemers van de publieke omroep, maar ook voor zzp’ers, mensen die in het verleden voor ons hebben gewerkt en gasten van onze programma’s”, beklemtoont ze.

De discussie over ongewenst gedrag en veilige werkomgeving werd aangezwengeld door het YouTube-programma Boos dat een uitzending aan The Voice of Holland wijdde. In en na de uitzending spraken tientallen vrouwen zich uit over ongemakkelijke situaties en ongewenst gedrag tijdens opnames van het programma. RTL heeft het programma per direct stopgezet en de politie doet een groot onderzoek nadat meerdere vrouwen aangifte deden. Juryleden Ali B en Marco Borsato zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst seksueel gedrag.