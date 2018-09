NPO gaat in nacht 'oud en nieuw materiaal mixen'

Dat heeft een woordvoerder vandaag bevestigd. In het tijdvak tussen 4 en 6 uur komt een nieuw horizontaal programma waarin 'de focus meer op de interactie met de luisteraars ligt'. In dit programma zouden jonge talenten vlieguren moeten kunnen maken. Volgens de NPO is de nieuwe programmering geen bezuinigingsmaatregel: het uitgangspunt van de nacht is 'innovatie en vernieuwing'. Sommige populaire programma's die nu in de nachtprogrammering zitten, zoals Nachtzuster van Omroep Max, krijgen een plekje op een ander moment. Zo zal Nachtzuster, dat zeer populair is onder oudere luisteraars, in het nieuwe schema in de nacht van zaterdag op zondag te horen zijn.

3FM

Over wat er in het nieuwe jaar met de nachtprogrammering van 3FM gaat gebeuren, kan de woordvoerder niet zeggen. De zender presenteerde vrijdag op de website de nieuwe 'dienstregeling' per 15 oktober. Opvallend is dat in het nieuwe schema het tijdvak tussen 2 en 6 uur ontbreekt. ,,In de nachtprogrammering van 3FM verandert per 15 oktober niets", laat de NPO-zegsman weten. Of er per 1 januari iets verandert, kan hij niet zeggen.



In de wandelgangen van 3FM gaat het gerucht dat de zender sommige nachten non-stop muziek zonder dj zou gaan draaien.